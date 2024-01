MN - Eranio sugli infortunati: "Tutta casualità. Con il rientro squadra il Milan è ben assortito"

Questa sera è in programma Udinese-Milan al Bluenergy Stadium di Udine e con calcio di inizio alle ore 20.45. Una partita fondamentale per i rossoneri che devono confermarsi al terzo posto e tentare di mettere pressione a Inter e Juventus là davanti. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio, ex pilastro del Diavolo.

Le sue parole sugli infortunati: "Tutta casualità. Si giocano, ormai, moltissime partite - tra cui pure a Natale - e tante altre squadre hanno avuto lo stesso problema del Milan. Penso al Genoa con Retegui. In più, i rossoneri hanno preso calciatori che vengono da campionati esteri. Penso a Loftus-Cheek, uno dei più importanti e che mi piace moltissimo. Fisiologico che subiscano l’impatto molto fisico di un campionato come quello italiano, fortemente tattico. È naturale pensare al fatto che qualche rinforzo, in tutti i reparti, serva. La stagione del Milan fino a qui ci dice questo. Poi, anche se non arrivasse nessuno, con il rientro degli infortunati, la squadra di Pioli è ben assortita ugualmente"