MN - Esordio sfortunato per Pellegrino: frattura composta dell'osso calcaneare

Esordio in rossonero davvero sfortunato per Marco Pellegrino, non solo per l'errore che ha portato al primo gol del Napoli di Politano. Il centrale argentino, che ieri è subentrato a Pierre Kalulu al minuto 19 (clicca qui per le ultime sulle condizioni del francese), nella ripresa ha rimediato un infortunio piuttosto serio: una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro.