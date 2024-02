MN - Euforia e cori dei tifosi del Rennes: francesi scatenati in Piazza Duomo

vedi letture

Scatenati i tifosi francesi arrivati in Italia quest'oggi per l'importante, storica gara del Rennes a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Non solo gli stessi colori rossoneri, ma entrambe le tifoserie condividono insieme anche qualche coro.

Postato su Instagram, ecco il video registrato direttamente dai nostri inviati.