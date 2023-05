MN - Euroderby, coreografia della Sud pronta: sarà su tre anelli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fervono gli ultimi preparativi per la coreografia che andrà in scena domani sera a San Siro da parte della Curva Sud. Dalle poche info che vengono fatte filtrare, si apprende che ci sarà un’opera su tre anelli che verrà montata nelle prossime ore e che verrà svelata, come sempre, tra l’ingresso in campo delle squadre e la fine dell’inno della Champions League.

Ovviamente il “gruppo coreo” della Sud, oltre a quella che vedremo domani, sta definendo gli ultimi dettagli della coreografia “da trasferta” che verrà esposta martedì prossimo, quando il Milan giocherà fuori casa il derby di ritorno delle semifinali di Champions League.