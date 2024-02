MN - Europa League, Passerini: "Sorteggio? Il migliore possibile. Occhio alle fragilità della squadra"

Il Milan supera il turno di Europa League ma, in pochi giorni, cade sia a Monza che a Rennes, subendo 7 gol in sole 2 partite. Ne abbiamo parlato, spaziando anche sul futuro di Pioli, in diretta Twitch con Carlos Passerini in diretta da Parigi. Queste le dichiarazioni del noto giornalista de “Il Corriere della Sera”.

Il migliore di questo turno, scherzando, è chi ha estratto lo Slavia Praga nel sorteggio per gli ottavi di finale?

“Sì (ride, ndr). Del Milan ieri non salvo nessuno. Ho dato diversi 6 ma non mi ha convinto per niente la squadra. Ho dato 5.5 a Pioli. Detto questo, il sorteggio è il migliore possibile. Ma i sorteggi migliori possibili a me spaventano, perché questa squadra ha qualche fragilità caratteriale. Si è visto ieri in una partita che non doveva neanche cominciare ma che invece il Milan ha consentito di giocare. Spero che contro lo Slavia l’atteggiamento sia molto diverso”.