MN - Evento Diesel, cori per Romagnoli: "C'è solo un capitano"

In attesa che l'evento Diesel "The AC Milan special collection" inizi, sono tanti i tifosi rossoneri presenti all'esterno del negozio al centro di Milano. Come riporta l'inviato di MilanNews.it, sono continui i cori per Alessio Romagnoli dopo una settimana incorniciata con due gol decisivi. Si alza forte il coro: "C'è solo un capitano" nei confronti del numero 13.