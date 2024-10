MN - Ex vice-ct USA: "Pulisic può giocare ovunque, altri dovrebbero prendere esempio da lui per come si mette a disposizione"

Christian Pulisic è sempre più importante nel Milan di Paulo Fonseca. Lo statunitense è in stato di grazia e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita contro il Brugge, aperta da una sua rete direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Ne abbiamo parlato con chi lo conosce bene, come Paolo Stringara, ex vice di Jurgen Klinsmann come commissario tecnico degli Stati Uniti. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

Pulisic sta diventando un giocatore imprescindibile per questo Milan. Sembra aver fatto un ulteriore scatto

"Assolutamente sì. Il gol nel derby gli ha dato ulteriore fiducia ed è un giocatore fatto apposta per giocare nel Milan, perché è una squadra piena di trequartisti e lui può giocare ovunque: largo a destra, a sinistra, dietro la prima punta. Si sta rivelando quel che mi aspettavo che fosse. Quando lo vedevo 17enne pensavo che sarebbe diventato un campione".

Oltre a saper giocare in tutte le zone della trequarti contro l'Udinese ha dimostrato una duttilità incredibile, ci mancava soltanto che giocasse anche in porta

"Secondo me ci sono diversi giocatori, anche campioni nel Milan, che dovrebbero prendere esempio da Christian per come si mette a disposizione, per l'entusiasmo che ha e per quel che tira fuori a ogni partita".