MN - Ex vice-ct USA su Pulisic: "Bene in 3 paesi a soli 25 anni. Alla sua età molti devono dimostrare tutto"

Nel corso dell'intervista concessa a MilanNews, Paolo Stringara ha parlato di Christian Pulisic, giocatore che ha esordito nella nazionale maggiore degli USA a 17 anni quando lo stesso Stringara era assistente del ct Jurgen Klinsmann. In merito ci racconta alcuni episodi:

In Italia ha sorpreso la velocità d'adattamento, cosa non sempre semplice in un torneo come il nostro

"Se un ragazzino che dagli Stati Uniti va in Germania e fa bene, va in Inghilterra e fa bene un motivo ci sarà. Christian è una persona intelligente e riesce a vivere i cambiamenti in modo positivo. E pensate che ha solo 25 anni. Ci sono calciatori che alla sua età non dico che devono ancora fare tutto, ma quasi".