MN - Ex vice-ct USA su Pulisic: "Se giocasse a sinistra sarebbe ancora più devastante"

Nel corso dell'intervista concessa a MilanNews, Paolo Stringara ha parlato di Christian Pulisic, giocatore che ha esordito nella nazionale maggiore degli USA a 17 anni quando lo stesso Stringara era assistente del ct Jurgen Klinsmann. In merito ci racconta alcuni episodi:

Al Milan gioca prevalentemente a destra, ma ha dimostrato in carriera di essere un jolly della trequarti

"È un giocatore a cui piace di più partire dalla sinistra per poi rientrare sul destro. Penso che in quella zona del campo sarebbe ancor più devastante: uno con questa velocità palla al piede mentre taglia il campo è difficile da fermare, soprattutto se dall'altra parte c'è un terzino destro di piede. Non a caso ora si punta a invertire anche i terzini per contrastare meglio gli esterni".