MN - F. Galli: "Al Milan è mancata continuità per gli infortuni. A volte si mette in difficoltà da solo..."

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Come commenta la stagione del Milan fino ad ora?

"Forse è mancata un po' di continuità quest'anno. Il Milan ha sofferto di tutta una serie di infortuni che non gli hanno mai permesso di avere la squadra titolare in campo: è questa la ragione per cui si sono persi dei punti. Il Milan sta facendo bene. È vero che, a volte, si mette in difficoltà da solo, ma è spesso riuscito a recuperare e questo vuol dire che la squadra c'è, che è con l'allenatore, che ha voglia di fare".