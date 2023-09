MN - F. Galli: "Milan e Inter regaleranno un momento molto significante alla nazione. È il meglio che il nostro calcio può offrire"

Per fare un primo bilancio dell'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Filippo Galli, ex giocatore rossonero tra il 1983 e il 1996 che poi ha ricoperto a lungo anche il ruolo responsabile del settore giovanile milanista. Ecco le sue parole:

Alla ripresa post sosta sarà subito derby. È già considerabile come una sorta di sfida scudetto?

“Cito testualmente un articolo del mio blog “La Complessità del Calcio”: “Milan ed Inter alla ripresa delle ostilità non consentirà semplicemente di far sì che le uniche due squadre a punteggio pieno abbiano modo, immediatamente, di regalare al campionato e alla nazione uno dei momenti più significativi dell’intera stagione, bensì di porre a confronto, al di là dei punti conquistati, quanto di meglio il nostro movimento, in questo momento, possa concettualmente sciorinare”.