MN - F. Galli sul mercato di gennaio: "C’è una società formata da persone competenti che sanno bene come, dove e quando intervenire"

Quali sono i motivi che si celano dietro alla crisi di risultati del Milan? Al fine di decifrarli, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Filippo Galli, ex calciatore del Diavolo (tra il 1983 e il 1996), attualmente curatore del blog personale “La Complessità del Calcio”. Ecco le sue parole:

Il Milan deve necessariamente intervenire sul mercato a gennaio?

“Non spetta a me dirlo, c’è una società formata da persone competenti che sanno bene come, dove e quando intervenire, eventualmente. Sapevamo certamente che, in alcuni reparti, vi erano alcune lacune. Per esempio, Jovic non ha le stesse caratteristiche di Giroud. E, anche in difesa, qualcuno sarebbe potuto servire. Però ribadisco: sono scelte che spettano solo ed esclusivamente alla società, che sa che cosa deve fare. Poi dipenderà dal budget a disposizione”.