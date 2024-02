MN - F. Galli: "Una cosa mi fa pensare che nel Milan la squadra c'è, che è con l'allenatore, che ha voglia di fare"

vedi letture

Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Come commenta la stagione del Milan fino ad ora?

"Forse è mancata un po' di continuità quest'anno. Il Milan ha sofferto di tutta una serie di infortuni che non gli hanno mai permesso di avere la squadra titolare in campo: è questa la ragione per cui si sono persi dei punti. Il Milan sta facendo bene. È vero che, a volte, si mette in difficoltà da solo, ma è spesso riuscito a recuperare e questo vuol dire che la squadra c'è, che è con l'allenatore, che ha voglia di fare".

È l'unica disponibile la strategia del segnare un gol in più dell'avversario?

"Non so se sia l'unica disponibile, ma sposo in toto il pensiero di mister Pioli perché credo che la miglior difesa sia l'attacco; o meglio: tenere palla, gestire i ritmi del gioco, poi se l'avversario dimostra di star meglio in tutti i sensi allora bisogna saper difendere, dimostrando attenzione e carattere".