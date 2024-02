MN - Fava (Eurosport): "Interessante capire cosa il Rennes ha preparato per arginare Theo e Leao"

Questa sera il Milan sfida il Rennes, aprendo le danze per quanto riguarda il percorso in Europa League. A San Siro alle ore 21 si giocherà l'andata dei playoff che metteranno in palio, al termine del doppio confronto, un posto negli ottavi di finale. Per presentare la sfida, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega Fabio Fava, giornalista di Eurosport ed esperto di Ligue 1 e calcio francese. Le sue parole.

Con quali chiavi tattiche Stèphan proverà a incartare Pioli?

“Certamente c’è molta curiosità su cosa è stato preparato per arginare la catena di sinistra del Milan. Quello che può dare Leao, da un momento all’altro della partita, è ben noto. Il resto lo scopriremo sul campo”.