MN - Fava (Eurosport): "Milan, occhio all'entusiasmo del Rennes e dei suoi tifosi"

Questa sera il Milan sfida il Rennes, aprendo le danze per quanto riguarda il percorso in Europa League. A San Siro alle ore 21 si giocherà l'andata dei playoff che metteranno in palio, al termine del doppio confronto, un posto negli ottavi di finale. Per presentare la sfida, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega Fabio Fava, giornalista di Eurosport ed esperto di Ligue 1 e calcio francese. Le sue parole.

Da quali fattori dovrà guardarsi maggiormente il Milan questa sera contro il Rennes?

“Dall’entusiasmo. I tifosi del Rennes sono molto estasiati da questa partita, dalla loro prima storica a San Siro, stadio di prestigio mondiale. Saranno infatti in circa 9000. I transalpini godranno di molto supporto sotto questo punto di vista”.