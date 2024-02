MN - Fava (Eurosport): "Rennes squadra che gioca molto bene. Occhio a Terrier e Bourigeaud"

Questa sera il Milan sfida il Rennes, aprendo le danze per quanto riguarda il percorso in Europa League. A San Siro alle ore 21 si giocherà l'andata dei playoff che metteranno in palio, al termine del doppio confronto, un posto negli ottavi di finale. Per presentare la sfida, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega Fabio Fava, giornalista di Eurosport ed esperto di Ligue 1 e calcio francese. Le sue parole.

Quali aspetti tecnici e tattici devono invece temere i rossoneri?

“Il Rennes è una squadra che gioca a calcio molto bene. Si dispongono in vari modi. A volte 4-4-2, a volte 4-2-3-1. Sono versatili. Certamente un fattore di pericolo è rappresentato da Bourigeaud, con notevole senso del gol nelle partite importanti. Poi non sottovaluterei in alcun modo l’estro di Terrier, calciatore che - forse - in carriera ha raccolto molto meno rispetto a quello che avrebbe potuto seminare in potenza. Inoltre effettua un lavoro estremamente importante anche Kalimuendo, vivaio Psg, nel favorire l’inserimento dei centrocampisti da dietro”.