MN - Favarin: "È normale che all'inizio ci possano essere delle difficoltà, ma la rosa del Milan è di assoluta qualità"

Matteo Gabbia è l'uomo copertina del derby. Il suo splendido colpo di testa regala al Milan una stracittadina che mancava da troppo tempo, in un periodo storico particolare e che per questo può segnare una svolta alla stagione. Si dice che manchino i giocatori che sanno cosa significhi giocare nel Milan e giocare un derby. Gabbia, prodotto del vivaio, è uno di questi. E vincere la stracittadina grazie a un figlio della "cantera" dà ancora più gusto. Come quasi tutti i giovani, anche Gabbia si è fatto le ossa altrove.

A Lucca, in Serie C, ha giocato la sua prima stagione da professionista, allenatore Giancarlo Favarin. Insieme strappano una salvezza insperata, in uno scenario a dir poco complicato, con problemi societari enormi che hanno portato la squadra ad essere penalizzata da 23 punti. Proprio Favarin ci racconta, in esclusiva per MilanNews.it.

Che idea si è fatto di questo Milan?

"Ieri è stata un'ultima spiaggia per il Milan e devo dire che Fonseca è stato bravissimo a mettere in difficoltà l'Inter. Nelle partite precedenti è mancato un po' l'equilibrio anche perché i giocatori offensivi sono molti. È normale che all'inizio ci possano essere delle difficoltà, ma la rosa del Milan è di assoluta qualità".