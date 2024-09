MN - Feddal: "Calcio italiano non facile. Se non pensi 3-4 secondi prima di ricevere palla è complicato"

Nel successo contro l'Inter anche Emerson Royal ha dato dimostrazione di essere in crescita, soprattutto nel secondo tempo dove ha concesso pochissimo a Dimarco. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con un suo vecchio compagno di squadra, Zouhair Feddal, che ha condiviso col brasiliano l'esperienza al Betis. Vecchia conoscenza del calcio italiano, Feddal ha anche giocato con Theo Hernandez all'Alavés. E ci racconta i due rossoneri in esclusiva per MilanNews.it:

L'inizio in rossonero non è stato dei migliori

"Il calcio italiano non è facile. L'Italia ha un calcio che se non pensi 3-4 secondi prima di ricevere palla è complicato. Devi essere molto concentrato, altrimenti puoi avere problemi. Al Milan poi c'è molta pressione, voglia di vincere e tornare ai fasti del passato. Il club ha fatto un bel mercato con giocatori giovani che sanno fare bene ed Emerson può fare bene. Ha avuto esperienze ovunque, è pronto per il Milan e dipende tutto da lui".