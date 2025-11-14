MN - Fedele: "In caso di addio di Maignan andrei su Caprile"
L’ennesima sosta per le Nazionali porta sempre riflessioni e spunti sulla stagione del Milan. Un percorso a fasi alterne quello dei rossoneri, vincenti a San Siro contro la Roma ma deludenti a Parma, per un pareggio amaro e che segnala ancora difficoltà contro squadre non di vertice. Di questo e molto altro, ha parlato così il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.
In porta il futuro di Maignan invece?
“È ancora tutto da vedere, ma non sembrano esserci belle sensazioni giusto? In caso di addio andrei su Elia Caprile. Portiere giovane e in ascesa”.
Arriva il derby
“Sarà come una verifica, un esame. La prova del nove per vedere il livello del Milan. È una partita da vincere assolutamente”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan