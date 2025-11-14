MN - Fedele: "Rabiot fa reparto da solo: uno dei migliori in Europa"

L’ennesima sosta per le Nazionali porta sempre riflessioni e spunti sulla stagione del Milan. Un percorso a fasi alterne quello dei rossoneri, vincenti a San Siro contro la Roma ma deludenti a Parma, per un pareggio amaro e che segnala ancora difficoltà contro squadre non di vertice. Di questo e molto altro, ha parlato così il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

E torna anche Rabiot

“È vero. Io sono un fan di Adrien fin dai tempi del PSG, è un giocatore che fa reparto da solo, uno dei migliori centrocampisti in Europa. Con lui il Milan tornerà ad essere più solido”.

Discorso centravanti: Leao non ti convince proprio lì?

“È un giocatore importante per questa squadra su questo non si può dire nulla, ma come hai visto non può fare la prima punta perché non ha le caratteristiche. Infatti sta facendo bene giocando più dietro, quasi da seconda punta un po’ più defilato. Si è parlato di Robert Lewandowski per la prossima estate. Sicuramente lui è una macchina da gol e quindi un centravanti vero, ma io opterei per qualcosa di più fresco e meno esotico”.