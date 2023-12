MN - Festa di Natale del Milan: il racconto della serata

Si è svolto presso il Talent Garden Hotel di Milano, in zona Fondazione Prada, il brindisi di Natale delle prime squadre del Milan (presenti sia quella maschile sia quella femminile) insieme ai dipendenti del club. Una serata volta a far sentire al centro del mondo rossonero tutte quelle persone che lavorano per il club e che non si vedono mai sotto la luce dei riflettori.

La serata, condotta da Max Brigante di Radio 105, è stata introdotta dall’amministratore delegato Giorgio Furlani che nel suo speech ha voluto ringraziare tutti, toccando le corde dell’orgoglio di essere milanisti e di far parte della grande famiglia rossonera, muovendo il suo ringraziamento verso tutti quei professionisti che contribuiscono giornalmente al rendere attivo il motore della società. Furlani ha toccato anche il tema dei 125 anni del Milan, che si celebreranno il prossimo anno, affermando che tutti devono guardare con positività e ambizione ai traguardi che il club deve perseguire e vuole raggiungere, sempre con uno spiccato spirito di appartenenza, unione e determinazione.

Anche gli allenatori delle prime squadre maschili e femminili, Pioli e Corti, e i capitani delle due squadre, Calabria e Bergamaschi, hanno voluto ringraziare le persone che permettono alle due formazioni di lavorare nel miglior modo possibile.

Infine è stato festeggiato il compleanno di Fikayo Tomori, che a sorpresa ha ricevuto una torta ad hoc.