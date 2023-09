MN - Filippo Galli analizza i punti deboli del Milan: "Forse contro Torino e Roma serviva più attenzione per evitare di prendere gol"

Per fare un primo bilancio dell'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Filippo Galli, ex giocatore rossonero tra il 1983 e il 1996 che poi ha ricoperto a lungo anche il ruolo responsabile del settore giovanile milanista. Ecco le sue parole:

Ma l’attuale squadra di Pioli possiede qualche punto di debolezza? Per esempio, la difesa rossonera è così impenetrabile?

“Le singole situazioni tattiche vanno sempre analizzate in un quadro più generale. Forse, contro Toro e Roma, si poteva evitare di prendere gol con un’attenzione maggiore. Però la linea difensiva rossonera gioca molto alta. Dipende sempre da quello che richiede Pioli, di cui noi non siamo a conoscenza nello specifico”.