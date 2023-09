MN - Filippo Galli: "I nuovi? Reijnders mi ha colpito per velocità e intelligenza tattica. È un centrocampista moderno"

Per fare un primo bilancio dell'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Filippo Galli, ex giocatore rossonero tra il 1983 e il 1996 che poi ha ricoperto a lungo anche il ruolo responsabile del settore giovanile milanista. Ecco le sue parole:

Il nuovo acquisto maggiormente adatto alla squadra di Pioli e, più in generale, al contesto tattico della Serie A?

“Citarne uno sarebbe riduttivo nei confronti dell’ottimo mercato che ha fatto la società. Posso dire che mi ha colpito, per velocità e intelligenza tattica, Reijnders: mi piace come si butta negli spazi e come li aggredisce. Centrocampista moderno in toto”.