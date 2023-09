MN - Filippo Galli: "Oltre al campionato, il Milan può far bene anche in Champions: quello che vedo mi fa ben sperare"

vedi letture

Per fare un primo bilancio dell'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Filippo Galli, ex giocatore rossonero tra il 1983 e il 1996 che poi ha ricoperto a lungo anche il ruolo responsabile del settore giovanile milanista. Ecco le sue parole:

Oltre allo scudetto, i rossoneri possono guardare alla Champions con concretezza?

“L’anno scorso il Milan è arrivato in semifinale. Secondo me ci sono tutti i presupposti affinché la squadra di Pioli possa fare un percorso importante anche in Europa. La fluidità di gioco e il rapidissimo inserimento dei giovani mi lascia molto ben sperare”.