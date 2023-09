MN - Filippo Galli su Jovic: "Non è un ripiego: è giovane e molto forte tecnicamente, può far bene"

Per fare un primo bilancio dell'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Filippo Galli, ex giocatore rossonero tra il 1983 e il 1996 che poi ha ricoperto a lungo anche il ruolo responsabile del settore giovanile milanista. Ecco le sue parole:

Jovic è realmente una valida alternativa a Giroud o semplicemente un ripiego last minute?

“Secondo me non è un ripiego. È un ragazzo giovane, che deve crescere, fare esperienza, molto abile tecnicamente. Per me ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio e far bene nel Milan”.