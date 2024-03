MN - Fiorentina-Milan, il commosso omaggio a Joe Barone prima del fischio d'inizio

Prima partita della Fiorentina dopo la morte del suo direttore generale, Joe Barone. Nei minuti che hanno preceduto il calcio d'inizio il dirigente è stato omaggiato dal suo club con un commovente video, accompagnato dalla Curva Fiesole che ha esposto uno striscione con scritto: "Per abbracciare chi questo giglio ha amato, come una rondine vola alto il nostro pensiero. Mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato". È seguito all'ingresso delle squadre in campo un minuto di rigoroso silenzio per commemorarne la figura.