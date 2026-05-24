MN - Fischi del pubblico di San Siro al termine della prima frazione di gioco
Dopo 45 minuti il risultato di San Siro vede il Milan pareggiare contro il Cagliari. Alla rete iniziale di Saelemaekers ha risposto quella di Borrelli, che ha sfruttato un'indecisione firmata da Maignan e Gimenez per riportare tutto in equilibrio.
Considerando l'importanza della sfida, alla quale si aggiunge ovviamente la posta in palio, il pubblico rossonero (la Curva non ha partecipato) ha accompagnato il ritorno negli spogliatoio della squadra di Allegri con i fischi di paura, delusione e frustrazione, ma anche un po' di incitamento, quasi a voler spronare la squadra a fare di più nella ripresa, perché ci si sta giocando una stagione.
IL TABELLINO DI MILAN-CAGLIARI
Questo il tabellino di Milan-Cagliari all'intervallo, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A.
MILAN-CAGLIARI 1-1
Marcatori: 2’ Saelemaekers, 20’ Borrelli.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 2’ Zé Pedro
Recupero: 1' 1T
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