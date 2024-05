MN - Fonseca-Milan: parla Tony, suo ex compagno di squadra ed ex giocatore al Paços

Intervistato da Milannews.it, Anthony da Silva, detto Tony, ex compagno di squadra ed ex giocatore di Paulo Fonseca al Paços de Ferreira, ha raccontato:

Tony, il tuo legame con Paulo Fonseca risale a tanti anni fa...

"Sono arrivato all'Estrela Amadora che era a fine carriera e poi ha iniziato ad allenare la squadra giovanile. Ricordo che era sempre molto curioso, faceva tante domande all'allenatore dell'epoca e si vedeva che voleva iniziare questo mestiere. E infatti ci ha messo passione in quello che ha fatto, sicuramente meglio come allenatore che come giocatore (ride, ndr). Quando ho iniziato io a voler fare l'allenatore sono andato a fare uno stage sia allo Shakhtar Donetsk che alla Roma".

L'hai ritrovato come tuo allenatore al Paços Ferreira, anno di grazia 2012. E un risultato clamoroso...

"Eravamo una squadra umile, da metà classifica nel campionato portoghese. Ha proposto un calcio attraente, dove avevamo il controllo della palla e del gioco. E studiava ogni dettaglio: calci d'angolo, calci di punizione, pressing, transizioni. Semplicemente maniacale. Siamo arrivati terzi, qualificandoci ai playoff di Champions League. Per rendere l'idea di quel che ha fatto immaginatevi l'Udinese o il Genoa in Champions".

Risultato mai più ripetuto dal club...

"La sua idea era vincente e fu bravo a coinvolgerci. Noi giocavamo per lui, eravamo pronti a uccidere, metaforicamente parlando naturalmente. È un leader calmo, non ha bisogno di alzare la voce per farsi capire. Ma, come detto, su una cosa non transige ed è la disciplina. La stella per lui dev'essere sempre e comunque la squadra".