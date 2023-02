MN - Fontana sul nuovo stadio: "Necessario per Milan e Inter, aumenteranno il proprio budget"

MilanNews.it

Attilio Fontana, Presidente della Lombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine dell'evento United for Ukraine: "Noi non abbiamo spazio in questo senso. Io continuo a dire che le due squadre hanno necessità di avere una struttura nuova perché aumenteranno il proprio budget e saranno sempre più competitive. Mi auguro che questa decisione venga presa. Perché è così difficile in Italia? E' una domanda che sembra banale, ma che presuppone una lunga serie di considerazioni. L'idea del fare è sempre contrastata da chi non vuole fare, poi c'è l'opinione pubblica che si divide e la burocrazia. Anche per noi del pubblico è assurdo che dopo l'approvazione di un progetto debbano passare 3 anni e mezzo per l'inizio dei lavori. Si sta cercando di eliminare un po' di questa burocrazia".