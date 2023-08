MN - Foschi: "Il Milan ha impostato un percorso per essere un club di vertice in Europa nel giro di qualche anno"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Rino Foschi, direttore sportivo.

Hai parlato di una stagione di transizione. Non includi pertanto i rossoneri nella lotta scudetto?

“Il Milan lo metto sempre. Ma, secondo me, l’obiettivo non è vincere subito. Il Milan ha impostato un percorso per essere un club di vertice in Europa nel giro di qualche anno, facendo crescere i propri giovani su cui ha puntato in tempi non sospetti. Visione e programmazione decisamente migliore rispetto all’anno scorso”.