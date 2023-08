MN - Foschi: "Ora il Milan deve liberarsi di qualche esubero"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Rino Foschi, direttore sportivo.

Il mercato in entrata del Milan è finito qui?

“Ora il Milan deve liberarsi di qualche esubero, anche per consentire a Pioli di lavorare al meglio. Però, secondo me, no. Potrebbero arrivare ancora un attaccante è un difensore”.