MN - Franken su De Ketelaere: "Può giocare ala destra, sinistra oppure a centrocampo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christophe Franken, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi su Charles De Ketelaere: "Per me non è un problema la posizione: può giocare ala destra e anche ala sinistra e può giocare anche a centrocampo. Quelli come Charles sono giocatori molto intelligenti, e quando si è in così intelligenti sul campo, non è un problema per adattarsi alla posizione".