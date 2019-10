MN - Frasi Gianluca Galliani: chiarimento privato tra Adriano e la dirigenza rossonera

Le frasi di accusa di Gianluca Galliani verso la dirigenza del Milan hanno colto di sopresa soprattutto Zvone Boban e Paolo Maldini, che negli anni di militanza da giocatori rossoneri hanno avuto modo di conoscere molto bene il figlio di Adriano Galliani, che era spesso al seguito della squadra anche in trasferta. Oggi, dopo l'esternazione su Linkedin di Gianluca, il padre Adriano ha avuto un chiarimento telefonico con il board milanista dove ha chiarito la sua posizione, esternata poi in un dispaccio consegnato all'agenzia Ansa. Tra l'altro, nella giornata di domani, Galliani senior e Boban si incontreranno al Festival dello Sport di Trento, dove è in programma una tavola rotonda sul Milan di Berlusconi.