MN - Fratini: "Adli? Pioli è un maestro di calcio e ha azzeccato. Ecco chi potrebbe inserire dalla Primavera"

La stagione dei club è in pausa per la seconda volta per lasciare spazio alle nazionali. Un buon momento per fare una prima valutazione del primo mese e mezzo del Milan. La redazione di MilanNews.it, per fare questo, ha intervistato in esclusiva l'intermediario sportivo Michele Fratini, esperto anche del calcio giovanile italiano. Le sue parole.

Pioli che ha puntato dritto per dritto su Adli in regia…

“Pioli è un maestro di calcio e ha azzeccato una grande mossa. Adli però ha più doti rimarcate a livello offensivo, è più un trequartista. Chissà se, magari, a stagione in corso il tecnico del Diavolo potrebbe sorprenderci e inserire Zeroli dalla Primavera. So che è monitorato con grande attenzione. Questo giocatore ha tempi di gioco e qualità di pensiero molto importanti. Me ne accorsi qualche anno fa, quando lo vidi portar palla per pochi secondi al Torneo Nereo Rocco…”.