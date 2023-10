MN - Fratini: "Giroud fondamentale, ma perché non tenere Colombo?"

vedi letture

La stagione dei club è in pausa per la seconda volta per lasciare spazio alle nazionali. Un buon momento per fare una prima valutazione del primo mese e mezzo del Milan. La redazione di MilanNews.it, per fare questo, ha intervistato in esclusiva l'intermediario sportivo Michele Fratini, esperto anche del calcio giovanile italiano. Le sue parole.

Davanti invece?

“Giroud è fondamentale. Se c’è l’occasione, si potrebbe prendere un altro attaccante. Mio parere personale? Perché non tenere Colombo, anziché darlo via? Poteva essere tatticamente una soluzione interessante con il francese”.