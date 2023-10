MN - Fratini: "In Italia abbiamo sempre fretta, all'estero invece aspettano i giocatori. Ognuno ha i suoi tempi: guardate Adli..."

La stagione dei club è in pausa per la seconda volta per lasciare spazio alle nazionali. Un buon momento per fare una prima valutazione del primo mese e mezzo del Milan. La redazione di MilanNews.it, per fare questo, ha intervistato in esclusiva l'intermediario sportivo Michele Fratini, esperto anche del calcio giovanile italiano. Le sue parole.

Per quali ragioni, tuttavia, Adli ci ha messo così tanto a scalare le gerarchie e a prendersi il Milan?

“Perché ognuno ha i suoi tempi, come è giusto che sia. In Italia abbiamo sempre fretta di vedere tutti subito performanti. All’estero non c’è questa mentalità. I calciatori vengono aspettati”.