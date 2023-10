MN - Fratini: "Mercato? Furlani e Moncada saranno sempre al lavoro. Serve un terzino sinistro, c'è anche la Coppa Italia tra gli obiettivi"

vedi letture

La stagione dei club è in pausa per la seconda volta per lasciare spazio alle nazionali. Un buon momento per fare una prima valutazione del primo mese e mezzo del Milan. La redazione di MilanNews.it, per fare questo, ha intervistato in esclusiva l'intermediario sportivo Michele Fratini, esperto anche del calcio giovanile italiano. Le sue parole.

Il Milan potrebbe effettuare mosse di mercato a gennaio?

“Normale pensare che due come Furlani e Moncada siano sempre al lavoro. Per me, al Milan, occorre un terzino sinistro: a destra sei al completo con Calabria e Florenzi. Dall’altra parte non hai alternative a Theo Hernandez e lotti su tre fronti. Anche la Coppa Italia è un obiettivo stagionale”.