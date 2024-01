MN - Fratini: "Milan attivo sul mercato per un attaccante, vogliono trovare un'alternativa a Giroud"

Il Milan ha battuto la Roma per 3-1 grazie a tre gol francesi e ha consolidato il terzo posto in classifica, cruciale per la qualificazione in Champions League dell'anno prossimo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Michele Fratini, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Ti risultano eventuali ulteriori movimenti da parte dei rossoneri prima del termine della sessione invernale?

“Mi risulta un Milan attivo per un attaccante, una prima punta. C’è la voglia di trovare un’alternativa di valore a Giroud e si stanno monitorando diverse piste, anche in vista dell’estate”.