MN - Fratini: "Milan primo ma non favorito, ha cambiato troppo. Ecco la mia classifica"

La stagione dei club è in pausa per la seconda volta per lasciare spazio alle nazionali. Un buon momento per fare una prima valutazione del primo mese e mezzo del Milan. La redazione di MilanNews.it, per fare questo, ha intervistato in esclusiva l'intermediario sportivo Michele Fratini, esperto anche del calcio giovanile italiano. Le sue parole.

In campionato invece?

“Il Milan per ora è primo, ma ha cambiato troppo per essere considerata la squadra favorita numero uno. La mia classifica provvisoria vede avanti l’Inter, più completa, i rossoneri medesimi subito dopo e poi la Juventus senza coppe europee”.