MN - Fratini: "Pioli? Non vedo motivi per cambiare. Bisogna insistere con lui"

vedi letture

Il Milan ha battuto la Roma per 3-1 grazie a tre gol francesi e ha consolidato il terzo posto in classifica, cruciale per la qualificazione in Champions League dell'anno prossimo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Michele Fratini, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

I rossoneri potrebbero proseguire con Pioli in panchina anche la prossima stagione?

“Non vedo il motivo per il quale cambiare. Sta facendo un ottimo lavoro con il Milan. Per me bisogna insistere con lui. Anche alla luce della campagna estiva di acquisti fatta”.