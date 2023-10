MN - Fratini su Jovic: "Ha tutto da dimostrare. Il Real Madrid lo preferì a Vlahovic..."

La stagione dei club è in pausa per la seconda volta per lasciare spazio alle nazionali. Un buon momento per fare una prima valutazione del primo mese e mezzo del Milan. La redazione di MilanNews.it, per fare questo, ha intervistato in esclusiva l'intermediario sportivo Michele Fratini, esperto anche del calcio giovanile italiano. Le sue parole.

Si è preferito puntare su Jovic…

“Che ha tutto da dimostrare. Il primo a saperlo è lui. Il Real Madrid lo preferì, a suo tempo, a Vlahovic. È giunta l’ora di ripagare la fiducia che ha riposto in lui Pioli”.