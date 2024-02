MN - Frosinone-Milan, Ricci: "Giocare allo Stirpe è difficile, ma mi aspetto una reazione forte dopo il Bologna"

vedi letture

Il Milan giocherà oggi alle 18 contro il Frosinone fuori casa. I rossoneri proveranno a portare a casa i tre punti dopo il pareggio con il Bologna per riprendere la corsa in campionato, in attesa di debuttare anche in Europa League. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, conduttore radiofonico per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti da parte dei rossoneri contro il Frosinone?

“Mi aspetto una reazione forte dopo il Bologna che, sicuramente, ci sarà. Poi giocare allo Stirpe, come abbiamo visto, è difficile per tutte le squadre, grandi e piccole”.