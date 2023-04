MN - Furlani all'inaugurazione del centro sportivo a Gratosoglio: "Questi investimenti fondamentali per Fondazione Milan"

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Questo pomeriggio il Milan, con Fondazione Milan ed il supporto di Off-White, inaugura un centro sportivo situato nel territorio della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa nel quartiere di Gratosoglio, periferia Sud di Milano, concepito per essere uno spazio polivalente per lo sport giovanile. Composto da due campi da calcio a 5, un campo da pallacanestro e uno da pallavolo, sarà un importante strumento di integrazione e di inclusione sociale.

All’inaugurazione sono presenti il Mons. Carlo Azzimonti, Vicario Episcopale Diocesi di Milano, Martina Riva, Assessora a Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano, Giorgio Furlani, Amministratore Delegato AC Milan, Davide Calabria, Divock Origi, Valentina Bergamaschi e Lindsey Thomas.

Queste le parole dell'AD Furlani a margine dell'evento: "Ringrazio i nostri capitani, Valentina (Bergamaschi) e Davide (Calabria), ringrazio i nostri grandi giocatori, Linsdey (Thomas) e Divock (Origi), vi ringrazio per essere qua. Sono l’AD del Milan ma sono qui come Fondazione Milan oggi. Sì, facciamo progetti in giro per il mondo, ma il territorio milanese è ovviamente centrale per noi. Esistiamo dal 2003, abbiamo fatto 72 progetti nel territorio milanese e dintorni, abbiamo investito in attrezzature di questo tipo 4 milioni di euro e continueremo a farlo perché è molto importante per noi. Spero che questo spazio sia un luogo di divertimento per voi ragazzi, dove farete amicizie, passerete belle giornate e per chi non è, diventerete tifosi milanisti. Grazie a tutti".