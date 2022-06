MN - Furlani (Elliott): "Stiamo passando il testimone alla proprietà migliore che il Milan possa avere"

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott e consigliere d’amministrazione del Milan, durante l'incontro con i giornalisti a Casa Milan, ha dichiarato: "Sono passati esattamente 4 anni da quando siamo diventati proprietari. Mi piace ricordare che abbiamo trovato un Club in una situazione di grande dificoltà. Era una società dove il calcio andava male, i conti andavano male, non c’era leadership, non c’era strategia, non c’erano idee. Abbiamo promesso che avremmo sistemato le cose, che avremmo stabilizzato la situazione finanziaria e che avremmo portato la cosa più importante per questo Club che è il successo sportivo. Credo che abbiamo mantenuto le promesse. Come dice un grande filosofo: 'Oggi Milano non è Milan, oggi Italia è Milan'. I sentimenti che descrivono questa esperienza sono la gioia per aver riportato lo scudetto al Milan, l'orgoglio per aver rilanciato il club di cui sono da sempre tifoso, e la gratitudine per tutti quelli che lavorano nel Milan e per tutta la comunità rossonera. Come Elliott, siamo arrivati fino a qua, ora è il momento di passare il testimone. Sono convinto che stiamo passando il testimone alla proprietà migliore che il Milan possa avere".