MN - Furlani: "I club di Premier si distinguono come obiettivi di investimento all'interno dell'industria dello sport"

Il CEO del Milan Giorgio Furlani è intervenuto nel corso dell'evento Investcopia 2024 Abu Dhabi, voluto da Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Ruler di Dubai. Queste alcune delle sue dichiarazioni (CLICCA QUI per l'intervista completa).

Investimenti nell'Industria del Calcio

“I club della Premier League e i club continentali di alto livello si distinguono come promettenti obiettivi di investimento all'interno dell'industria dello sport. La solida struttura di queste leghe, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, offre opportunità sostanziali per gli investitori che cercano redditività a lungo termine.”