MN - Furlani: "Pioli è il nostro mister, le voci sulla panchina annoiano ed infastidiscono anche noi"

Nel corso dell'evento organizzato dal Milan per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e PLEASURES, è intervenuto fra gli altri anche l'amministratore delegato dei rossoneri Giorgio Furlani, che si è intrattenuto con i media rispondendo ad alcune domande. Queste le sue dichiarazioni.

Sulle voci riguardanti la panchina del Milan:

"Anche a me annoiano tanto le voci sulla panchina del Milan a febbraio. Pioli è il nostro mister, la società è con lui, l'ha ripetuto anche Zlatan perché queste voci annoiano ed infastidiscono. Siamo grati per quello che ha fatto fino ad adesso e per ora siamo fortunati ad averlo con noi".