MN - Fuser su De Ketelaere: "Non è più al Bruges, ma al Milan. Gli farebbe bene un prestito"

© foto di Daniele Mascolo

In merito all’attualità in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Diego Fuser, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

L’hai indossata molto giovane e conosci il peso della maglia del Milan: quale consiglio senti di dare a De Ketelaere?

“Ormai non è più al Bruges, ma al Milan. Forse gli farebbe bene un anno in un club minore, per poter giocare con continuità. Se perde quella, difficile possa ritrovarsi”.