MN - Fuser su Maldini-Cardinale: "Giusto dividersi se non si avevano più le stesse idee”

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito all’attualità in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Diego Fuser, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Come immagini il nuovo Milan senza Maldini?

“Mi è spiaciuto per lui perché lo conosco bene. Non so cosa possa essere successo, ma a volte nel calcio le strade si dividono anche”.

È anche esistito un Milan pre Maldini dirigente…

“Esatto, il calcio va avanti. La nuova società ha un determinato progetto, con idee diverse da Paolo. Giusto dividersi se non si avevano più le stesse idee”.