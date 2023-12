MN - Futuro al Milan per Glasner o Marsch? Rohrbach (Bundesliga) parla della loro fase difensiva

Stefano Pioli, dopo la partita con la Salernitana molto deludente, ha la panchina che traballa come mai non gli era capitato in quattro anni di Milan. Il club, per il momento, ha deciso di lasciare il tecnico sulla panchina ma negli ultimi giorni c'è stato un gran parlare della posizione dell'allenatore del Diavolo e sono stati fatti nomi di possibili sostituti. Tra questi anche due ex conoscenze della Bundesliga, Oliver Glasner e Jesse Marsch. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega tedesco Ingo Rohrbach, che lavora come giornalista per il campionato tedesco.

Le parole sulla fase difensiva di Glasner e Marsch e come questa si potrebbe adattare a un campionato molto complicato come quello italiano: "Pratica un calcio offensivo e di transizione basato su una solida organizzazione difensiva. Per lui è importante non incassare troppi gol e il suo Wolfsburg ne era la prova. Mentre per Jesse Marsch non è un problema incassare tre gol, basta che poi ne fai quattro. Questo non vuol dire che trascuri la fase difensiva ma gli piace troppo attaccare, perché da buon americano la sua filosofia è 'attacks win games but defenses win championships'".