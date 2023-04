MN - Futuro di Ibra? Sabatini: "Lo sa solo lui. Io lo ascolterei per avere un'idea delle sue sensazioni"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Walter Sabatini è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato della situazione legata a Zlatan Ibrahimovic che lui gestirebbe così: "Lo ascolterei e cercherei di farmi un'idea sulle sue sensazioni. Dopodichè farei una scelta che sia la più intelligente per tutte le parti in causa". Poi una domanda sul futuro e su cosa sarà del fuoriclasse svedese: "Questo lo sa solo lui. Ibra, ora come ora, è un attaccante e gioca nel Milan. Finchè è calciatore, bisogna giudicarlo in quanto tale".